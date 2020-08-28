Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 августа 2020 года: число зараженых приближается к 16,5 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 28 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 406 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 47 человек. Врачи не смогли спасти жизни 332 дончан. Выздороветь удалось 14 101 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 390. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (68), Шахтах (10), Таганроге (7), Мясниковском районе (6), Батайске (5), Новочеркасске (3), Матвеево-Курганском (3), Мартыновском (3), Аксайском (2), Азовском (2), Кагальницком (2), Красносулинском (2), Миллеровском (2) районах, Новошахтинске (2), Каменске-Шахтинском (1), Звереве (1), Белокалитвинском (1), Октябрьском (1), Чертковском (1), Зерноградском (1), Каменском (1), Родионово-Несветайском (1), Дубовском (1), Зимовниковском (1), Кашарском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,8% - от 46 до 65 лет, 14,8% - от 66 до 79 лет, 7% - старше 80 лет, 3,1% - дети. В стационарах содержатся 992 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 44,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 59-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, анемией, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 71-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями; 83-летняя женщина хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкогематологическим заболеванием, нарушением обмена веществ; 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим заболеванием почек, анемией сложного генеза; 92-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 613 человек все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 71,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 79,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 382 теста на коронавирус. За весь период было проведено 499,2 тысячи исследований.

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