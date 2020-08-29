Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 августа 2020 года: количество заболевших перевалило за 16,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 132 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 29 августа прирост за сутки - 132 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 538 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 132 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находится 51 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 338 дончан. Выздороветь удалось 14 227 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 393. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (61), Шахтах (10), Новочеркасске (9), Заветинском (5), Песчанокопском (5), Сальском (5), Азовском (4), Константиновском (4), Егорлыкском (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3), Обливском (3), Октябрьском (3) районах, Волгодонске (3), Багаевском (2) районе, Азове (2), Таганроге (2), Веселовском (1), Пролетарском (1), Усть-Донецком (1), Неклиновском (1), Аксайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,2 % в возрасте от 18 до 45 лет, 50,8 % - от 46 до 65 лет,16,7 % - от 66 до 79 лет, 7,6 % - старше 80 лет, 0,7 % - дети. В стационарах содержатся 1 004 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 44,7%.

Новыми жертвами коронавируса стали 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкогематологическим заболеванием; 83-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием; 61-летняя женщина с гипертонической болезнью, с нарушением обмена веществ; 59-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ (позднее обращение за медицинской помощью); 58-летняя женщина с нарушением обмена веществ (позднее обращение за медицинской помощью); 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием, хронической анемией сложного генеза.

Врачи следят за состоянием 7 610 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета почти 71,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 79,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 358 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 504 611 исследований.

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