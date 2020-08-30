Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 августа 2020 года: опасную инфекцию обнаружили в 19 городах и районах области

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 127 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 30 августа прирост за сутки - 127 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 665 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 127 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 51 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 344 дончан. Выздороветь удалось 14 352 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 390. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (65), Батайске (12), Шахтах (8), Волгодонске (8), Таганроге (7), Семикаракорском (5), Белокалитвинском (4) районах, Новочеркасске (3), Каменске-Шахтинском (3), Азовском (2), Родионово-Несветайском (2) районах, Азове (1), Сальском (1), Пролетарском (1), Обливском (1) районах, Гукове (1), Каменском (1), Мартыновском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,9% - от 46 до 65 лет, 26% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 2,4% - дети. В стационарах содержатся 989 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 44,7%.

Новыми жертвами коронавируса стали 65-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 77-летняя с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 85-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями почек и эндокринной системы, нарушением обмена веществ; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 359 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 72,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 79,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 202 теста на коронавирус. За весь период было проведено 509,8 тысячи исследований.

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