Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 сентября 2020 года: количество заболевших превысило 17 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 133 человека Фото: "КП" Архив

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 060 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 133 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 48 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 354 дончан. Выздороветь удалось 14 608 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 406. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (60), Волгодонске (9), Батайске (8), Новочеркасске (6), Шахтах (5), Константиновском (4), Обливском (4) районах, Каменске-Шахтинском (4), Азовском (3), Аксайском (3), Кагальницком (3), Пролетарском (3) районах, Азове (3), Миллеровском (2), Мясниковском (2), Неклиновском (2) районах, Таганроге (2), Белокалитвинском (1), Красносулинском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Сальском (1), Семикаракорском (1), Цимлянском (1), Чертковском (1) районах, Гукове (1), Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,3 % в возрасте от 18 до 45 лет, 53,4 % - от 46 до 65 лет, 13,5 % - от 66 до 79 лет, 3,8 % - старше 80 лет, 3,0 % - дети. В стационарах содержатся 1 029 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 48%.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летняя женщина с заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также хроническим эндокринным заболеванием, 54-летний мужчина с хроническим онкогематологическим заболеванием и нарушением обмена веществ, 89-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, неврологическими и психическими нарушениями.

Врачи следят за состоянием 7 352 человека, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета почти 72,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 80,2 тысячи человек.

Лаборатории региона за день провели 2 807 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период было проведено 521,5 тысячи исследований.

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