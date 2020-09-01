Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 сентября 2020 года: количество зараженных стремительно приближается к 17 тысячам

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 1 сентября прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 927 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 53 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 351 дончанина. Выздороветь удалось 14 461 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 403. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Азове (3), Батайске (4), Волгодонске (6), Гукове (2), Новочеркасске (8), Аксайском (1), Веселовском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (2), Мартыновском (6), Матвеево-Курганском (1), Морозовском (2), Мясниковском (4), Неклиновском (1), Октябрьском (2), Орловском (5), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (2), Сальском (2), Семикаракорском (5), Тацинском (4), Целинском (1), Чертковском (4) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,2 % в возрасте от 18 до 45 лет, 37,3 % - от 46 до 65 лет, 20,9 % - от 66 до 79 лет , 11,2 % - старше 80 лет, 3,0 % - дети. В стационарах содержатся 1 012 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 46,8%.

Новыми жертвами коронавируса стали 74-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 56-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы, 80-летний мужчина с хроническими эндокринным заболеванием, заболеванием почек.

Врачи следят за состоянием 7 439 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 72 693 человека. За весь период за помощью к медикам обратились более 80 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 3 782 теста на коронавирус. За весь период было проведено 518,7 тысячи исследований.

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