Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 августа 2020 года: за минувшие сутки скончались еще четыре человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 134 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 31 августа прирост за сутки - 134 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 799 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 134 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 47 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 348 дончан. Выздороветь удалось 14 416 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 399. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (48), Волгодонске (10), Шахтах (9), Аксайском районе (9), Новочеркасске (8), Каменске-Шахтинском (6), Батайске (5), Азове (4), Сальском (4), Веселовском (3), Волгодонском (3) районах, Таганроге (3), Октябрьском (3), Азовском (2), Багаевском (2) районах, Новошахтинске (2), Неклиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Боковском (1), Верхнедонском (1) районах, Звереве (1), Гукове (1), Дубовском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Константиновском (1) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,6 % - в возрасте от 18 до 45 лет , 37,3 % - от 46 до 65 лет, 20,9 % - от 66 до 79 лет , 11,2 % - старше 80 лет, 3,0 % - дети. В стационарах содержатся 975 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 44,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали женщины 62 и 79 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; мужчина 80 лет с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; мужчина 88 лет с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также хроническим заболеванием печени.

Врачи следят за состоянием 7 486 человек, все они на самоизоляции по месту жительства. Сняты с медицинского учета 72 358 человек. За весь период за помощью к медикам обратились 79,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 112 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 514,9 тысячи исследований.

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