До конца года в Ростове-на-Дону будут построены новые автодороги. Рассказываем, где они появятся

Работы на всех объектах в донской столице планируется завершить до декабря 2020 года. Фото: rostov-gorod.ru

В донской столице идут активные мероприятия по строительству новых автомобильных дорог. В настоящее время работы ведутся на шести участках, расположенных как в центре города, так и в спальных районах. Подробную информацию о том, на каких именно улицах Ростова-на-Дону скоро появятся свежие дорожные полотна «Комсомольской правде - Ростов» предоставили в Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры администрации города.

Работы на всех объектах планируется завершить до декабря 2020 года. Всего за это время в Ростове построят трех тысяч квадратных метров новых магистралей.

Улица Еляна

Здесь полностью завершена выемка грунта под основную дорогу, а также установлен 2461 погонный метр поребрика и уложено 450 метров трубы под дождевую канализацию. Кроме того, закончен монтаж шести колодцев- дождеприемников.

Пересечение улиц Оганова, Особенная и Зрелищная

На этом участке на 80% завершены земляные работы для реконструкции трассы. Помимо этого, подготовлены траншеи и котлованы для инженерных коммуникаций, а также установлены временные дорожные знаки и закреплена ось трассы. В настоящее время ведется здесь ведется разработка грунта под устройство дорожной одежды, монтаж участков трубопровода под водоснабжение и установка бордюрного камня.

Улица Ткачева

Продолжается строительство новой автодороги.

Проспекты Солженицына и Маршала Жукова

На участке между этими проспектами почти полностью завершилась выемка грунта под дорожную одежду. При этом на 25% готовы тротуары и велодорожки. Кроме того, продолжаются работы по строительству парковки и организации уличного освещения.

Улица 39-ая линия

Новая дорога появится и здесь. Сейчас ведется устройство первого слоя ее основания, а также установка бордюрного камня, поребрика и плиточного покрытия. Также организован перенос высоковольтного кабеля под землю, параллельно демонтируются старые опоры, а больше половины абонентов подключены к новым сетям.

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