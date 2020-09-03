Открытие авиасообщения в Египет из Ростова-на-Дону 2020: рейсов из Платова для туристов не будет

К сожалению для туристов, рейсов по открытым направлениям будет катастрофически мало. Фото: ar-management.ru

Открытие авиасообщения в Египет из Ростова-на-Дону 2020: туристы, желающие вылететь в эту страну из аэропорта Платов, пока не смогут прямыми рейсами добраться до популярных египетских курортов на Красном море. Об этом «Комсомольской правде — Ростов» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, Россия на взаимной основе возобновила прерванное медународное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Это решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения коронавирусной инфекции за неделю не более единицы). Оперштаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

К сожалению для туристов, рейсов по открытым направлениям будет катастрофически мало. Первые самолеты полетят в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и аэропорт Велану (Республика Мальдивы) — два рейса в неделю в каждую из стран.

Что касается Египта, на который, как и на Турцию, традиционно возлагают большие ожидания отдыхающие из России, то и здесь ситуация не выглядит обнадеживающей.

В Египет будет летать чуть больше рейсов, чем в предыдущие две страны — три в неделю вместо двух. Однако, местом прибытия лайнеров станет вовсе не притягательные Шарм-эль-Шейх и Хургада, а административный центр Каир.

В пресс-службе Платова развеяли последние иллюзии того, что жаждущим отдыха на Красном море туристам из Ростовской области удастся добраться туда по воздуху.

- Заявок от авиакомпаний на эти направления не поступало, - лаконично ответили на вопрос «Комсомолки» в ведомстве.

При этом информированный источник сообщил нашему изданию, что столь малое количество рейсов означает две вещи. Первое — все они будут осуществляться из Москвы, и второе — реально воспользоваться восстановленным авиасообщением смогут не туристы, а лишь дипломаты и сотрудники правительственных ведомств.

Вместе с этим, в правительстве отметили, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним беспрепятственно выезжать.

- Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Снятие ограничений распространяется в том числе на опекунов и попечителей. Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России, - сказано в сообщении.

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В марте Россия приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса. После этого в ростовском аэропорту отменили все зарубежные рейсы. Исключение составили лишь чартеры для вывоза россиян из-за границы. Для профилактики всем прибывающим и персоналу начали измерять температуру бесконтактным способом.

Представитель Платова отметил, что аэропорт готов к возобновлению зарубежных полетов. Однако это произойдет, когда в аэропорт получит официальное разрешение (подробности)