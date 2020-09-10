Четверо детей пострадали при пожаре в донском техникуме

В Ростовской области четверо детей пострадали при пожаре в техникуме Фото: "КП" Архив

В Ростовской области загорелся один из местных техникумов.

Инцидент произошел в городе Азове в переулке Соловьином, в доме №9. Около половины седьмого вечера на первом этаже Азовского Казачьего Кадетского Аграрно-технологического техникума внезапно вспыхнул огонь. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено всего три квадратных метра.

Спасатели эвакуировали из здания 59 человек, из них 54 - дети. Четверых кадетов, пострадавших в пожаре, отправили на медицинский осмотр в Центральную городскую больницу.

- В тушении пожара принимали участие 35 человек личного состава и 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Возгорание удалось полностью потушить. Все эвакуированные уже вернулись в здание. Спасателям удалось установить, что причиной пожара стало короткое замыкание бойлера, установленного в подсобном помещении.

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