Огонь на тысяче квадратных метров: Огромный склад с семечками сгорел в Ростовской области

В Ростовской области загорелся склад с семечками. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области по неизвестной причине ярким пламенем вспыхнул склад с семечками.

Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, около четырех часов утра в поселке Водопадный Аксайского района. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, в доме №1 по улице Совхозной загорелся склад с сельскохозяйственной продукцией. Местные жители сразу же вызвали к месту происшествия пожарных.

Пламя охватило 900 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по РО

К моменту приезда огнеборцев пламенем уже было охвачено 900 (!) квадратных метров. К половине пятого утра возгоранию уже был присвоен второй ранг опасности. К счастью, угрозы жилым домам пока нет.

Огонь тушат 55 человек и 16 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по РО

- В тушении пожара принимали участие 55 человек личного состава и 16 спецмашин, - сообщили в пресс-службе ведомства. - На месте был развернут штаб.

Известно, что к 6:17 утра огнеборцам удалось справиться с огнем и локализовать возгорание на площади в тысячу квадратных метров. О полной ликвидации пока говорить рано.

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Причиной возгорания, по предварительным данным, стало замыкание бойлера в подсобке.

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