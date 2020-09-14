Фильм про расстрел рабочих в Новочеркасске наградили на Венецианском кинофестивале

События, показанные в фильме, произошли в 1962 году. На фото плакат, который использовали митингующие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" про расстрел рабочих в Новочеркасске взял награду на 77-ом Венецианском кинофестивале. Об этом сказано на сайте европейского биеннале. Когда режиссеру картины вручали черного льва, режиссер поблагодарил жюри за храбрость и свою супругу Юлию Высоцкую за работу на съемочной площадке. Его жена сыграла одну из главных ролей фильма. Она родилась в Новочеркасске, поэтому знала о трагедии, как никто другой.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ЗАНИЖЕНА В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Создание фильма началось еще два года назад. Все сцены снимали в Ростовской области.

Напомним, расстрел рабочих случился летом 1962 года. Тогда сотрудники Новочеркасского электровозостроительного завода возмутились поднятием цен на продукты и снижением зарплат. Все это произошло на фоне великих достижений в покорении космоса и экономического роста, что еще более усугубило настроение простых горожан.

В результате стихийный митинг был жестко подавлен армией. Солдаты стали стрелять по воздуху, попали по деревьям, где сидели любопытные дети. После застрелили еще несколько человек. Волнения не прекращались даже после массовых арестов. Ситуацию переломил только комендантский час.

Действие фильма Кончаловского происходит в вольной казачьей земле, и народный протест он рисует как часть этой русской вольницы. Фото: кадр из фильма

ФИЛЬМ ВЫЙДЕТ В ПРОКАТ В НОЯБРЕ

По официальным данным всего было убито 24 человека и 70 получили тяжелые ранения. Однако автор большого расследования о фактах этой трагедии Татьяна Бочарова считает иначе. Она опубликовала книгу "Кровавый Полдень", где, ссылаясь на слова очевидцев и официальные источники, описала во всех подробностях событиях того лета.

- Реальное количество убитых - около 100 человек. Если учитывать и умерших позже от огнестрельных ранений, то получается, да, число, которое превышает официальную статистку, как минимум в четыре раза, - говорит Татьяна Бочарова.

- В Новочеркасске произошло совпадение: снижение зарплат в тяжелых цехах и подорожание цен - двойной удар. Это был, как снежный ком, который обрастал неумелыми действиями партийных чиновников. При Хрущеве социальное расслоение уже определялось. Номенклатура все больше отрывалась от простых рабочих. Они теряли язык общения, - рассуждает о причинах трагедии Бочарова.

Фильм "Дорогие товарищи" выйдет в прокат в ноябре этого года.

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Один из лучших фильмов знаменитого режиссера за все годы его активной работы в кино посвящен событиям 1962 года, когда в городе Новочеркасске, что в Ростовской области, по приказу коммунистического истэблишмента был расстрелян протест местных жителей. Кино снимается долго (подробности)