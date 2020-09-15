В Ростове заметно упала явка на последних выборах в городскую думу

Как прошли выборы в Ростовскую-на-Дону городскую думу 2020. Фото: правительство РО

На прошедших выборах депутатов городской думы 7-го созыва в Ростове-на-Дону наблюдается снижение явки. Это не помешало "Единой России" одержать уверенную победу практически во всех районах города. Всего депутатские мандаты получили представители пяти партий. Данные привели в муниципальной избирательной комиссии.

По официальной информации, общая явка в городе составила 29, 08%. Всего в голосовании приняло участие 230 792 человек. Для сравнения в 2015 году, на выборах депутатов Ростовской-на-Дону городской думы явка составила 45, 28%, а общее число проголосовавших - 355 021 человек.

Цифры говорят, что ровно пять лет назад активность горожан была значительно выше, чем в этом году. Разница составила 16% или 124 229 человек, которые, по сравнению с прошлыми выборами, не приняли участие в голосовании. Многие объяснили это тем, что жители города решили не рисковать и остаться дома из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, это не помешало партии власти взять абсолютное большинство. В Ростове за депутатов "Единой России" проголосовало 115 088 или 49,87% от числа всех избирателей. Второе место по традиции за "КПРФ" - 43 953 голосов (19,04%). Третьи - "ЛДПР" с 25 409 голосов (11,01%). Четвертое место после обработки всех бюллетеней заняли депутаты от партии "Справедливая России" - 23 712 голоса (10,27%). Наименее популярными оказались "Коммунисты России", представители которой заручились поддержкой только 17 231 голосов (7,47%).

Напомним, что в этом году жители Ростова-на-Дону выбирали губернатора и депутатов городской думы. Основной день голосования был назначен на 13 сентября, но два дня, 11 и 12 сентября, можно было проголосовать досрочно.

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