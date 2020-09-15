Пожар на рынке в Шахтах 15 сентября 2020 года: что известно на данный момент

На месте работают десятки спасателей. Огонь уничтожил десятки магазинов. Фото: соц. сети

Пожар на рынке в Шахтах 15 сентября 2020 года: на центральном рынке в городе произошло крупное возгорание. По сообщениям регионального МЧС, площадь пожара уже превысила полтысячи квадратных метров. На месте работают десятки спасателей.

Согласно официально информации, горит рынок на проспекте Победы Революции, 103. Сообщение о возгорании поступило в 16:08. За считанные минуты огонь охватил 700 квадратных метров торговой площади. На борьбу с огнем прибыли 35 спасателей и 12 единиц техники.

Всех, кто находился на пораженной огнем территории, эвакуировали. Среди них посетители рынка, продавцы и сотрудники торговых лавок. Спасатели присвоили пожару 3-й ранг опасности.

17:10. Стало известно, что пожар локализован на площади в 900 квадратных метров. Пострадавших нет.

17:33. Спасателям удалось ликвидировать открытие горение. Эвакуировано 30 человек

Что именно происходит сейчас на шахтинском центральном рынке, постоянно уточняется. Информация поступает от пресс-службы МЧС. Мы будем держать вас в курсе последних событий.

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