Видео пожара на рынке в Шахтах 15 сентября 2020: огонь уничтожил десятки магазинов

Эвакуировано 30 человек. Фото: скрин-шот из видео

Сегодня днем, 15 сентября в Шахтах Ростовской области произошел крупный пожар на центральном рынке. Огонь стал перекидываться от одного здания к другому и за считанные минуты объял десятки магазинов. Появилось видео крупного пожара. Ролик сняли очевидцы и выложили в сеть.

На кадрах видно, как густой столб дымы поднимется в небо. Его видно из многих районов города. Горят торговые точки. Огонь быстро перекидывается на соседние постройки. По последним данным, он распространился на 900 квадратных метров.

Женщина, снимающая все происходящее, говорит, что продавцы закончили работу раньше, чем начался пожар.

- Пытаются вытаскивать, что осталось. Люди начинают помогать им. Очень опасно, - комментирует очевидцев.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 16:08. На борьбу с огнем на место прибыли 35 спасателей и 12 единиц техники. Всех, кто находился на пораженной огнем территории, эвакуировали. Среди них посетители рынка, продавцы и сотрудники торговых лавок. Спасатели присвоили пожару 3-ой ранг опасности.

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