В Ростове сектант, насиловавший своих дочерей, получил 11 лет "строгача"

Мужчина два года измывался над детьми. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростове суд приговорил 58-летнего мужчину, который был фигурантом сразу двух уголовных дел о растлении малолетних и экстремистской деятельности. Он состоял в секте, был членом религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещенная в РФ организация). Информацию дали в пресс-службе регионального следственного комитета.

По официальным данным, житель Ростова в период с 2006 по 2008 год неоднократно насиловал трех своих дочерей. Часто действия сексуального характера распространялись на еще одну девочку, подругу его детей.

Кроме того, он принимал активное участие в деятельности запрещенной секты. Там его работа заключалась в распространении религиозной информации. Мужчина агитировал людей вступить в их организацию, читал проповеди и проводил коллективные богослужения.

Следователи выявили факты преступлений, возбудили дело, собрали материалы и передали в суд. В результате он получил 11 лет строго режима с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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