На "Кинотавре" критики ушли с показа картины ростовского режиссера: разбираемся почему

За основу сюжета взяла реальная история любви. Фото: "Кинопоиск"

На 31-ом российском кинофестивале "Кинотавр", который прошел в Сочи, уже разгорелся скандал. Во время показа картины ростовского режиссера Ангелины Новиковой многие зрители просто взяли и, не дожидаясь окончания фильма, просто публично покинули зал.

Известно, что в этот момент на экране крутили новый фильм дончанки "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Он - о трагичной истории любви знаменитого кинокритика и актера 1990-х Сергея Добротворского.

Режиссер-ростовчанка предложила зрителю по-новому взглянуть на знаменитую историю отношений Сергея с его женой Кариной. А в основе сюжета - автобиографическая книга возлюбленной кинокритика «Сто писем к Сереже. Кто-нибудь видел мою девчонку?».

Для непосвященных: пара была очень популярная в богемных кругах северной столицы. А увлечение наркотиками актером в сложный период для всей творческой индустрии привело к том, что от него ушла жена, а сам он умер от передозировки. К тому моменту Карина уже вышла за другого и была в ожидании ребенка от нового возлюбленного.

Известный кинокритик умер от передозировки. Фото: "Кинопоиск".

В итоге экранизация знаменитой истории вызвала у зрителей неоднозначную реакцию. народ просто вставал с кресел и выходил, не дожидаясь финала. Говорят, искушенным зрителям не понравился образ известного деятеля. Однако за фильм решила заступиться Юлия, которая досмотрела его до конца.

- Ну кто ушел?!, - отметила она в беседе с корреспондентом "Комсомолки". - Критики, которые в память о кумире не смогли пережить своего разочарования от фильма с коммерческим потенциалом? Я считаю, что кино создается для зрителя, а у зрителей картина будет иметь успех, как отдельная история про любовь.

К слову, кино выйдет в широкий прокат уже 12 ноября. Тогда и узнаем, будет ли оно иметь успех.

Отметим, что режиссер Ангелина Новикова училась в 36-ой гимназии донской столицы. Она стала популярна сразу же после своего первого дебютного фильма "Потрет в сумерках", который был снят в Ростове-на-Дону. В картине шокирующая история о том, как девушка влюбилась в парня, который ее изнасиловал.