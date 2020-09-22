Срочная новость: прямо сейчас в Ростове на ЦГБ всех вакцинируют от гриппа

Рядом с машиной выстроилась очередь. Фото: Дадаян Давид

Прямо сейчас в Ростове-на-Дону напротив центральной городской больницы имени Семашко всем желающим предлагают сделать бесплатную прививку от гриппа. Выглядит это так: стоит машина, серый "УАЗик", внутри которого пациентов ожидает врач с защитном костюме. Перед процедурой необходимо заполнить специальный документ, внести свои паспортные данные и оставить подпись.

Как удалось выяснить, машина появилась напротив ЦГБ сегодня впервые. Ранее никто не замечал подобного. Такая услуга будет действовать еще несколько дней. Врач рассказала, что с 10:00 уже привились около 100 человек.

Спрос на бесплатные прививки оказался высок. Желающие защитить себя от сезонного вируса выстраиваются в очередь. Многие с интересом окружают машину, пытаются заглянуть во внутрь. В салоне сидит девушка в полной медицинской экипировке: маска, очки, перчатки и защитный костюм. Рядом с ней все необходимое для процедуры.

- Это очень удобно. Не надо в поликлинику идти. Мы приехали проведать маму и решили сделать прививки. Слухов о том, что это вредно, ходит много, но мне кажется лучше привиться, - говорит женщина.

Между тем, число инфицированных коронавирусом в Ростовской области с каждым днем увеличивается. Только за последние сутки выявили 181 случай заражения. В тяжелом состоянии - 67 пациентов, скончались уже 451.

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