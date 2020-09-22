Степную рысь с переломом челюсти вылечили в Ростове

Животному всего семь месяцев. Фото героя публикации.

Каракал или, как ее называют в народе, степная рысь поступила в одну из ростовских ветклиник. Животному - только семь месяцев, можно сказать, совсем еще котенок. Хозяева малыша рассказали, что он неудачно упал во время игры. И, как результат, дикая кошка получила перелом челюсти. О необычном пациенте "Комсомолке" рассказала медик Елена Шуда.

— Еще в начале августа я наложила на челюсть четверолапому пациенту шину из проволоки. Никаких дополнительных процедур не потребовалось. А через полтора месяца сняли проволоку, и теперь животное полностью здорово, — рассказала ветеринар.

По словам доктора, ее не удивить экзотическими животными на приеме. До каракула Елена лечила другого хищника из кошачьих — сервала. Тогда медику пришлось доставать нитки из желудка животного.

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