Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 сентября 2020 года: побит новый рекорда по заражениям за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 181 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 23 сентября прирост за сутки - 181 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 20 421 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 181 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 67 человек. Врачи не смогли спасти жизнь уже 451 человека. Выздороветь удалось 16 297 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 486. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (108), Волгодонске (16), Аксайском (7) районе, Батайске (6), Новошахтинске (6), Гукове (4), Звереве (4), Красносулинском (4) районе, Азове (3), Зерноградском (3), Зимовниковском (3), Волгодонском (2), Егорлыкском (2), Сальском (2), Советском (2), Каменске-Шахтинском (1), Шахтах (1), Кагальницком (1), Константиновском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26% - в возрасте от 18 до 45 лет, 45,3% - от 46 до 65 лет, 19,9% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, 3,3% - дети. В стационарах содержатся 1 338 пациентов. Амбулаторно проходят лечение 2 334 человека. Новыми жертвами коронавируса стали три женщины от 57 лет до 81 года и трое мужчин от 72 лет до 81 года, все - с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 9 201 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 77,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 86,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 475 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 634,9 тысячи исследований.

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