Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 сентября 2020 года: количество зараженных превысило 20,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 183 человека Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 24 сентября прирост за сутки - 183 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 20 604 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 183 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 63 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 460 дончан. Выздороветь удалось 16 436 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 490,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (75), Новочеркасске (11), Шахтах (10),Таганроге (9), Аксайском (8) районе, Волгодонске (7), Каменске-Шахтинском (5), Морозовском (5) районе, Батайске (4), Родионово-Несветайском (4), Сальском (4), Семикаракорском (4), Багаевском (3), Волгодонском (3), Азове (3), Мартыновском (3), Миллеровском (3) Орловском (3), Азовском (2), Белокалитвинском (2), Матвеево-Курганском (2), Мясниковском (2), Ремонтненском (2), Целинском (2), Чертковском (2), Зерноградском (1), Каменском (1), Неклиновском (1), Песчанокопском (1) и Тарасовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,7% - от 46 до 65 лет, 19,7% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 6% - дети. В стационарах содержатся 1 288 пациентов. Амбулаторно проходят лечение 2 419 человек. Новыми жертвами коронавируса стали три женщины от 62 до 75 лет и шестеро мужчин – от 61 года до 82 лет, все – с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 9 334 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 77,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 86,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 159 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 641,1 тысячи исследований.

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