В Ростове-на-Дону два автобуса сняли с маршрута за нарушение масочного режима

В Ростове проверили работу общественного транспорта. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице проверили, как в автобусах соблюдается масочный режим. Специалисты выбрали две автобусные остановки - в Северном жилом массиве и на Центральном рынке.

Здесь большой пассажиропоток и много автобусов, следующих в разные части города.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, без нарушений не обошлось. Так, в салонах двух пассажирских автобусов некоторые пассажиры были без масок. В результате автобусы сняли с маршрута.

- Нельзя ждать роста заболеваемости, - прокомментировал случившееся Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Мы должны работать на опережение. Именно поэтому требуется усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей – в магазинах, транспорте, на автобусных остановках. Нарушителей ждут серьезные административные наказания. Это вынужденные меры, но мы к ним готовы, поскольку речь идет о жизни и здоровье людей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», власти донской столицы сообщили, что с начала сентября в городе увеличился рост заболеваемости коронавирусом. Департамент городского транспорта напомнил ростовчанам о необходимости носить маски в общественных местах, в том числе одевать их в салонах пассажирских автобусов и в маршрутках. Тех, кто отказывается носить маски, попросту не будут пускать в транспорт.

Также к нарушителям масочного режима применят меры административного воздействия.

- Штраф для граждан составляет сумму в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе городской администрации.

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