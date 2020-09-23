Режим стал жестче: в ростовские автобусы не будут пускать без масок

В общественный транспорт не будут пускать без масок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донской столицы сообщили, что с начала сентября в городе увеличился рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим департамент городского транспорта напомнил ростовчанам о необходимости носить маски в общественных местах, в том числе одевать их в салонах пассажирских автобусов и в маршрутках. Тех, кто отказывается носить маски, попросту не будут пускать в транспорт.

Также к нарушителям масочного режима применят меры административного воздействия.

- Штраф для граждан составляет сумму в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе городской администрации.

Более того, с 23 сентября если в автобусе заметят пассажира без масок, то автобус дальше не поедет.