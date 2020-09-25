Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 января 2020 года: установлен новый рекорд по заражению за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 189 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 25 сентября прирост за сутки -189 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 20 793 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 189 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 73 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 468 дончан. Выздороветь удалось 16 580 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 495. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (114), Волгодонске (13), Батайске (11), Азовском (8) районе, Азове (6), Новошахтинске (5), Константиновском (4), Цимлянском (4), Мясниковском (3), Песчанокопском (3), Аксайском (2), Весёловском (2), Волгодонском (2) районах, Гуково (2), Обливском (2), Пролетарском (2), Целинском (2), Шолоховском (2), Багаевском (1) районах и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,4% - от 46 до 65 лет, 19,6% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержатся 1 276 пациентов. Амбулаторно проходят лечение 2 468 человек. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины от 68 до 79 лет и четверо мужчин - от 62 до 80 лет, все - с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 9 495 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Снято с медицинского учета 77,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 86,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 673 теста на коронавирус. За весь период было проведено 647,7 тысячи исследований.

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