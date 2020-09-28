Вспышки на солнце: в начале недели Ростов накроет магнитная буря

Активность на Солнце. Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

В начале этой недели астрофизики прогнозируют повышение активности на Солнце. Оно происходит уже, но влияние от этого жители Ростовской области, как и всего мира, почувствуют с опозданием. Все дело в том, что на поверхности звезды происходят, так называемые, вспышки. Это грандиозные по масштабу взрывы, при которых в открытый космос выбрасывается огромное количество энергии. Ее можно сравнить с одновременным взрывом ядерного оружия всех стран на Земле.

По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, на выходных показатели магнитосферы нашей планеты были немного повышены. С понедельника, 28 сентября, придет вторая волна магнитной бури. Она будет сильнее и продлится до среды, 30 сентября.

Все, что происходит на Солнце, непременно отражается на человеке. Так в период повышенной активности светила люди с высокой чувствительностью могут испытывать дискомфорт. Перед началом бури люди становятся более эмоциональными, может резко меняться настроение. В такие дни даже описывались случаи увеличение суицидальных настроений. В первые сутки после магнитных бурь в четыре раза снижается внимание. В такой период необходимо больше пить, отдыхать. Не стоит нервничать или перенапрягаться.

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