Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 сентября 2020 года: в тяжелом состоянии находятся уже 77 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 188 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 28 сентября прирост за сутки - 188 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 21 357 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 188 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 77 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 486 дончан. Выздороветь удалось 16 897 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 508,5. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 32 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (80), Шахтах (10), Батайске (9), Каменске-Шахтинском (8), Новочеркасске (8), Азовском (6), Белокалитвинском (5) районах, Азове (5), Целинском (5), Багаевском (4) районах, Волгодонске (4), Гукове (4), Кашарском (4) районе, Новошахтинске (3), Таганроге (3), Красносулинском (3), Мясниковском (3), Усть-Донецком (3), Егорлыкском (2), Зерноградском (2), Мартыновском (2), Неклиновском (2), Октябрьском (2), Орловском (2), Родионово-Несветайском (2), Аксайском (1), Веселовском (1), Каменском (1), Матвеево-Курганском (1), Сальском(1), Семикаракорском (1) районах и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% - от 46 до 65 лет, 19% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 4,3% - дети. В стационарах получают 1 344 пациента. Амбулаторно проходят лечение 2586 человек. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины (59, 60, 73 и 88 лет) и пятеро мужчин (60, 72, 75, 77 и 79 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 10 388 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 78,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились уже 89,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 918 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 667,6 тысячи исследований.

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