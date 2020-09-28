В каком случае школу закроют на карантин: рассказали власти Ростовской области

Специалисты оценивают сразу несколько факторов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, в каком случае школу в Ростовской области могут закрыть на карантин. Об условиях рассказали в регионально пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.

Школу переведут на «дистанционку», если заболевших обнаружат во всех классах. Учебное заведение закроют, если заражены 20 % учеников в каждом классе.

Напомним, в Ростовской области 579 учеников из 36 учебных заведений находятся на карантине. Они проходят обучение в дистанционном режиме.

Ранее главный санврач региона Евгений Ковалев говорил, что решение по карантину принимается в зависимости от каждого случая. Специалисты будут оценивать сразу несколько факторов: сколько человек контактировали с заболевшим и где, работал ли в это время рециркулятор, проветривались ли помещения и другие.

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