Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 сентября 2020 года: количество зараженных превысило 21,5 тысячу человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 193 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 29 сентября прирост за сутки - 193 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 21 550 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 193 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 83 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 486 дончан. Выздороветь удалось 16 938 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 512,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (130), Гукове (12),Сальском (7) районе, Новошахтинске (6), Таганроге (5), Каменске-Шахтинском (4), Мясниковском (4) районе, Батайске (3), Зверево (3), Шахтах (3), Белокалитвинском (2) районе, Донецке (2), Новочеркасске (2), Аксайском (1) районе, Азове (1), Красносулинском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Боковском (1) и Азовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,9% - от 46 до 65 лет, 20,2% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 5,2% - дети. В стационарах содержатся 1 385 пациентов. Амбулаторно проходят лечение 2 673 человека.

Врачи следят за состоянием 10 551 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 79,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 89,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 231 тест на коронавирус. За весь период было проведено 672,9 тысячи исследований.

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