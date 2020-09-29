"Ситуация очень страшная!": Ростовчанин рассказал о войне в Карабахе, где сражается его брат

В ходе конфликта погибли десятки мирных жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямо сейчас, пока мы заняты повседневными делами, в недалеком Нагорном Карабахе идет полномасштабная война. Территориальный конфликт между Армений и Азербайджаном вновь достиг своего апогея, в ходе пошли патроны и гранаты. Причины спора, как и много лет назад, не изменились: кому принадлежит территория Арцаха или, как его многие знают, Нагорного Карабаха.

Геворк Григорян, председатель «Донской союз армянской молодежи». Фото: сайт организации

Родственники многих ростовчан сейчас находятся в Карабахе, с оружием в руках защищают свою территорию. Так, на фронте находится младший брат Геворка Григоряна. Он рассказал, как судьба привели его на войну.

- Гарик (имя изменено прим. ред) жил в столице Нагорного Карабаха, в городе Степанакерт. Несколько лет назад он прошел срочную службу, а сейчас, когда начались военные действия, его снова призвали в армию. Там прошла всеобщая мобилизация. В первую очередь требуются специалисты с опытом боевых действий, - говорит Геворк.

Сейчас Гарику 26 лет. Он состоит в мотострелковой части. По словам его брата, к сожалению, он выходит на связь не каждый день: там нельзя пользоваться мобильными телефонами.

- Ситуация, конечно, очень страшная. Стреляют каждый день, идет полномасштабная война с применением всех видов вооружения: это и танки, и самолеты и тяжелая артиллерия. Мой брат находится на передовой линии фронта, воюет в первых рядах. Противник бомбит все без разбора. Страдает и мирное население, деревни, - добавил собеседник.

В Армении прошла всеобщая мобилизация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, открытое противостояние началось два дня назад, 27 сентября. Кто именно начал стрелять точно неизвестно. Стороны в равной степени обвиняют друг друга в развязывании войны. Главное, что в данную минуту молодые парни двух стран целятся друг в друга, убивают, взрывают, преследуют. На войне, как на войне. К сожалению, она не щадит никого. Погибают и мирные жители. Бои идут вблизи населенных пунктов, снаряды попадают в дома. В больницах находятся уже десятки местных жителей.

Информация о деталях вооруженного конфликта поступает каждый час. По официальным данным, со стороны Армении и Карабаха погибло уже 84 военных и шесть мирных жителей. Ранения получили около 200 солдат и 30 жителей. Азербайджан сообщил о девяти убитых и 22 раненных человек среди мирного населения.

НАША СПРАВКА

Конфликт в Нагорном Карабахе имеет вековые корни. Территории много раз переходила из в руки. Разобраться кому принадлежит лакомый кусок - невероятно трудная задача. Известно, что Карабах был частью различных армянских государственных образований в конце первого тысячелетия до нашей эры. Затем он отошел тюркским племенам.

В начале 20 века территория будущего Нагорного Карабаха с преимущественно армянским населением входило в Российскую империю, как и Азербайджан. При распаде империи они стали независимыми государствами. Новое армянское правительство не смогло противостоять туркам и согласилось с ее многочисленными территориальными требованиями. Нагорный Карабах должен был оказаться в составе союзного туркам Азербайджана, который вообще находился под властью большевиков.

Война закончилась, когда власть в Армении и Азербайджане заняли большевики. После длительных споров они все таки решили оставить Карабах в составе Азербайджанской ССР.

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