Коронавирус в Ростове-на-Дону последние новости на 30 сентября 2020 года: количество зараженных выросло еще на 190 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 190 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 30 сентября прирост за сутки - 190 человек.

Статистика по Ростовской облати Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 21 740 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 190 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 84 человека. Врачам не удалось спасти жизни уже 486 дончан. Выздороветь удалось 17 125 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 517,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (113), Волгодонске (11), Гукове (10), Таганроге (9), Каменске-Шахтинском (8), Звереве (5), Азовском (4) районе, Новошахтинске (4), Шахтах (3), Багаевском (2), Боковском (2) районах, Новочеркасске (2), Зерноградском (2), Миллеровском (2), Аксайском (1), Весёловском (1), Волгодонском (1) районах, Азове (1), Донецке (1), Дубовском (1), Каменском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Сальском (1), Усть-Донецком (1) и Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% - от 46 до 65 лет, 21% - от 66 до 79 лет, 8,4% - старше 80 лет, 5,3% - дети. В стационарах содержатся 1 403 пациента.

Врачи следят за состоянием 10 710 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 79,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 90,1 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 297 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 677,2 тысячи исследований.

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