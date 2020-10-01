Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 октября 2020 года: за сутки скончались девять человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 198 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 1 октября прирост за сутки - 198 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 21 938 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 198 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 86 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 495 дончан. Выздороветь удалось 17 322 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 522. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (88), Волгодонске (9), Шахтах (8), Аксайском (7), Таганроге (7), Волгодонском (6) районе, Азове (6), Новошахтинске (6), Азовском (5), Багаевском (5) районах, Батайске (5), Сальском (5), Тарасовском (5), Новочеркасске (4), Красносулинском (4), Морозовском (4), Мартыновском (3), Неклиновском (3), Родионово-Несветайском (3), Тацинском (3), Весёловском (2), Звереве (2), Мясниковском (2),Белокалитвинском (1), Боковском (1), Каменском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1) районах и Гукове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,9% - от 46 до 65 лет, 18,2% - от 66 до 79 лет, 7,1% - старше 80 лет, 5% - дети. В стационарах содержатся 1 395 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины 64, 84, 85 и 88 лет и пятеро мужчин – 42, 61, 62, 74 и 80 лет, все с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 10 868 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 79,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 90,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 6 803 теста на коронавирус. За весь период было проведено 683,9 тысячи исследований.

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