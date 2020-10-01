Облачно о дождливо:какой погоды ожидать ростовчанам в первый октябрьскмй денек

Погода в Ростове будет дождливой Фото: "КП" Архив

В донской столице сегодня ожидается переменчивая погода. В разное время суток возможен дождь, к вечеру из-за него ухудшится видимость на дороге. Кроме того, не утихнет и шквалистый ветер.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 13 до 17 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 21 до 22 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 18 до 19 градусов. Сегодня, 1 октября, в донской столице будет стоять облачная погода, есть вероятность выпадения осадков, но в небольшом количестве.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 14-19 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 753-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 58 процентов.

Сегодня в Ростове разразятся магнитные бури. Хоть они и будут слабыми, но на настроении и самочувствии ростовчан это обязательно отразится.

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Да и магнитные бури не утихают.

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