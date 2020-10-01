Природные пожары продолжают бушевать в Ростовской области

В донской столице продолжают полыхать ландшафтные и лесные пожары. Фото: ГУ МЧС

За минувшие сутки в Ростове вспыхнули сразу несколько природных пожаров. Ситуация усугубилась ураганным ветром до 25 метров в секунду - он быстро распространил огонь.

На данный момент крайне плохая обстановка в Каменском, Красносулинском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Шолоховском, в которых полыхают 8 ландшафтных пожаров общей площадью 156 гектаров, в Милютинском и Цимлянском районах еще 2 лесных пожара на площади более 280 гектаров. К семи часам утра огнеборцам удалось снять угрозу населенным пунктам.

Сейчас продолжает гореть лес на территории Цимлянского района и сухая растительность в Октябрьском районе. Наиболее сложная обстановка складывается в Цимлянском районе, где полыхают более 280 гектаров.

- Всего для тушения возникших пожаров была создана группировка сил и средств РСЧС в составе 698 человек и 183 единицы техники. Также по решению МЧС России привлечены аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Краснодарскому и Ставропольскому краям и Донского спасательного центра МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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За сутки ликвидированы уже 93 возгорания.

АЛЛО!

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