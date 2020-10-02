В сентябре 240 учеников школ заразились коронавирусом в Ростовской области

Среди персонала в школах заболели 120 человек. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Главный санитарный врач Ростовской области рассказал о заболеваемости в донских образовательных учреждениях. Евгений Ковалев озвучил цифры 2 октября на заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По словам Ковалева, в сентябре в школах коронавирусом заразились 240 учеников и 120 сотрудников. В дошкольных учреждениях заболели 37 детей и 39 работников. В колледжах и училищах COVID-19 подхватили 18 человек среди учащихся и 14 — среди персонала.

— Обучающиеся составляют почти полмиллиона. На эту цифру это (число заболевших – при.автр.) немного. Это все равно вызывает озабоченность. Прошу глав муниципалитетов совместно с министерством ежедневно держать на контроле мероприятия по предупреждению заноса коронавируса, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Напомним, в Ростовской области выявили еще 209 новых случаев заражения. За все время пандемии в регионе зафиксировали уже 22 352 зараженных. За сутки подтвердилась смерть еще десяти дончан. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 514.