"Закройте клубы, кафе и торговые центры!": что предлагают губернатору донские жители, чтобы остановить пандемию

На странице губернатора оставили более 1000 комментариев. Фото: правительство РО

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал у себя в "Инстаграме" пост, в котором обратился ко всем жителям региона. Донской глава обратил внимание на стремительное распространение коронавируса и увеличение числа зараженных. Действительно, с каждым днем инфицированных в области становится все больше, каждый день умирает по несколько человек. Во избежание критической ситуации Голубев призвал людей соблюдать предписанные нормы поведения.

Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков. Люди оставили более 1000 комментариев. Все отклики разные: кто-то жалуется на низкое качество медицинского обслуживания, другие рассказывают свои истории заражения, вспоминают, как боролись с вирусом. Наиболее активные подписчики, кто не боится высказать свое мнение, оставили предложения, как не допустить дальнейшего распространения инфекции. Десятки жителей области считают необходимым вернуться к строгим ограничениям.

- Закройте рестораны и клубы - рассадники заразы, - написал мужчина. - Закройте кафе, аквапарки и торговые центры! - призывает другая девушка.

Стоит отметим, что в сумме подобные комментарии набрали сотни "лайков", что говорит о большой поддержке столь радикальной позиции.

Один из пользователей обратил внимание, что врачам необходимо делать тесты на коронавирус всем, кто вызвал домой скорую помощь. В противном случае у людей нет причин уходить на самоизоляцию. Как и прежде, они отправляют на работу, в школу, за продуктами, что провоцирует распространения вируса.

- Почему людям не делают бесплатные тесты? - задает вопрос губернатору девушка, чей комментарий набрал почти 100 "лайков".

При прочтении всех откликов, становится понятно - некоторые считают правильным возврат карантина в области.

- Наши граждане не будут соблюдать санитарные меры! Чтобы остановить рост заболеваемости нужны жесткие меры, закрытие общественных мест! - с возмущением пишет Екатерина.

Отдельное внимание стоит уделить людям, чьи дети учатся в школах. Болеют многие ученики, из-за чего пропускают занятия. По их мнению, правильней закрыть школы на карантин или ввести досрочные каникулы.

- Переведите детей на дистанционное обучение! Сил больше нет терпеть! Сидим дома все равно, много занятий пропускаем, хоть дистанционно позанимаемся! - пишет девушка.

- Очень страшно водить детей в школу. На входе не измеряют температуру, дети с кашлем и насморком посещают учебное заведение, - обращает внимание другой пользователь.

Сам губернатора Голубев не раз говорил, что власти не хотят возврата жестких ограничений. Представители администрации Ростова-на-Дону на пресс-конференции в "Комсомольской правде" сообщали о негативных экономических последствиях закрытия города. Действительно, некоторые рестораны и кафе донской столицы в результате пандемии обанкротились.

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