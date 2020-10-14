Препарат от коронавируса в Ростове-на-Дону продают по цене пенсии

Лечение коронавируса может обойтись очень дорого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия коронавируса в самом разгаре. Летом на непродолжительное время количество новых случаев заражения снизилось, но уже осенью врачи столкнулись с новой волной заболеваний. Буквально каждый день выявляются все новые случаи, а количество инфицированных неуклонно растет.

Если раньше многие только в новостях читали о том, как тяжело протекает болезнь, то сейчас, к сожалению, все больше людей сталкиваются лицом к лицу с вирусом, который уже прозвали «чума 2020». У многих болеют родственники, знакомые или друзья. Все чаще мы слышим от близких, что сосед или коллега ушли на больничный после положительного теста на COVID-19.

14,5 ТЫСЯЧИ. БРАТЬ БУДЕТЕ?

Фармацевтические компании не теряют времени зря. Пока ученые разрабатывают вакцину, частные корпорации трудятся над созданием лекарств, которые может купить любой желающий. Таким образом, в ростовских аптеках появился новый препарат для лечение коронавируса. Его цена, мягко говоря, немаленькая. Стоимость одной пачке варьируется от 10 до 14,5 тысяч рублей!

Мы решили выяснить, насколько пользуется спросом это лекарство в аптеках нашего города. В общении с корреспондентом «Комсомольской правды» фармацевт сказала, что препарат можно заказать и забрать уже через несколько дней. Девушка сразу предупредила о необычной стоимости товара.

- Я вам скажу цену, а вы сами решите, нужен он вам или нет, - огорошила сотрудница аптеки. - Стоит 14 500 рублей - будете брать?

Девушка разоткровенничалась:

- Препарат пользуется спросом. Небольшим, конечно, но многие берут. Это противовирусное, используется именно для лечения инфекции.

ДО ЭТОГО - ТОЛЬКО В СТАЦИОНАРАХ

Так, в пачке - полсотни таблеток, рассчитанных на один курс. Лечиться - примерно на месяц. В инструкции сказано, что следует принимать лекарство до тех пор, пока тест на коронавирус не даст отрицательный результат.

В Росдравнадзоре «Комсомолке» подтвердили, что такой препарат действительно используется для лечения вируса. Специалист призналась, что ранее купить в аптеке его было невозможно. Его применяли только врачи в стационарах при лечении тяжело больных пациентов. На большой рынок он не выходил.

Сейчас же его можно приобрести почти в любой аптеке, вот только ценовая политика вызывает вопросы. Как может один из главных препаратов от коронавируса стоит так дорого в период пандемии? Очень многие пенсионеры подхватили инфекцию, они больше остальных нуждаются в помощи. Вот только за эту помощь, получается, им придется отдать всю свою пенсию.

При этом и медики, и фармацевты говорят, что не стоит заниматься самолечением. И лучше принимать те препараты, которые вам назначит врач.

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