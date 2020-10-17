Коронавирус в Ростовской области новости на 17 октября 2020: скончались еще два зараженных

Коронавирус в Ростовской области новости на 17 октября 2020 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

17 октября в Ростовской области выявили еще 287 случаев заражения коронавирусом. Число новых заболевших увеличивается с каждым днем. Сейчас цифры заболеваемости достигли весеннего периода, а во многом даже превысили показали начала пандемии. На данный момент в регионе подхватили опасную инфекцию уже более 26 тысяч человек. Выздоровели свыше 21 тысячи, а за последние сутки – 262.

По данным донского правительства, стационарное лечение получает 2081 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ – 150 жителей. За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще двое. Это 89-летняя женщина и 62-летний мужчина. Врачи выявили у них хронические заболевания, которые осложнили течение болезни. Таким образом, за весь период пандемии жертвами вируса стали 635 человек.

Прямо сейчас под медицинским наблюдением находятся 14407 человек. Всего врачи обследовали более 100 тысяч жителей Дона.

Важно добавить, что большинство новых инфицированных - это люди среднего возраста. Более 26 процентов от общего числа выявленных за последние сутки случаев - молодежь. Меньше всего детей.

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