Ураганный ветер в донской столице снес огромный колокол на Театральной площади

В Ростове ураганный ветер сдул колокол на Театральной площади. Фото: соцсети

В Ростове на мемориале ВОВ на Театральной площади ураганный ветер со скоростью 24 м/с снес огромный колокол.

Он упал прямо на асфальт, падение заметила местная молодежь и решила воспользоваться этим. Трое молодых людей откатили колокол от места падения и столкнули его ближе к вечному огню. Кроме того, во время падения конструкцию занесло.

Происходящее было снято на камеру мобильного телефона и выложено в одном из городских пабликов соцсети.

- Сегодня сильный ветер сорвал один из 12 колоколов со стелы на Театральной площади. Глупая молодежь решила им поиграться, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

"Вот взяли бы и привлекли их по какой нибудь статье", "Это что же в голове должно быть, чтобы скинуть такую бандуру? А потом все жалуются что город разваливается... Нет слов, одни животные кругом...", "Только площадь отремонтировали", "Ума палата, надеюсь их найдут и расскажут, как нужно себя вести", - высказали свое мнение ростовчане.

Напомним, что мемориал был построен в 1983 году к 40-летию освобождения Ростова от фашистов. Сама Стела в высоту достигает 72 метров, а венчает ее статуя богини победы Ники и орден Отечественной войны I степени. А как раз-таки внизу находятся 12 колоколов, один из которых и был сорван.

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