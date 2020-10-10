Высокая влажность и нестихающий ураганный ветер: Какая погода 10 октября ожидает жителей донской столицы

Ветер в Ростове не думает сбавлять обороты Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону немного потеплеет в сравнении с прошлыми днями, но будет все еще прохладно. Ураган в донской столице стихать и не планирует. Напомним, что Минздрав посоветовал всем сегодня оставаться дома, поэтому большинство горожан ощутит дыхание осени, только выйдя на балкон или открыв окошко.

В утренние часы будет уже довольно прохладно - от плюс 11 до 15 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 20 до 21 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 17 до 19 градусов. Сегодня, 10 октября, в донской столице будет стоять ясная и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Ветер будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами станет достигать 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 757-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 42 до 78 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура будет скакать.

АЛЛО!

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