В Новочеркасске из-за коронавируса ужесточили карантинные меры

В Новочеркасске вели первые ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске власти ввели первые ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, которой с каждым днем заболевает все больше и больше жителей.

Теперь в городе запрещено проводить развлекательные и спортивные мероприятия. Постановление об этом было опубликовано на официальном сайте администрации Новочеркасска.

Так, с 9 октября в городе перестали проходить культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования городского значения. Теперь родители и законные представители учащихся не смогут попасть в образовательные учреждения. А также туда не смогут пройти и те, кто не имеет отношения к образовательным и тренировочным процессам.

- Не допускать детей и сотрудников с признаками заболеваний, обеспечить эффективную работу «фильтров» при входе в образовательные учреждения, учреждения культуры и искусства, спортивные учреждения, - сказано в документе постановления.

Также в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Не стоит забывать и важности социальной дистанции. Согласно постановлению, транспорт должен работать по расписанию и благодаря этому, скопление людей на остановках происходить не должно. Водителей с повышенной температурой тела не будут допускать к работе.

Предприятия общепита, букмекерские конторы, кальянные клубы должны будут работать только до 22:00. Кроме того всем работодателям посоветовали перевести сотрудников категории 65+ на удаленную работу.

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