«Нормалек»: Супруга тренера ФК «Ростов» стала певицей

Дарья Карпина стала певицей. Фото: аккаунт Дарьи Карпиной в Инстаграм

Свой первый трек выпустила супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина.

Композиция называется "Дождь по глазам". Музыку для композиции написали А. Покутный и В. Адаричев, а слова А. Максимов. Дарья только исполнила песню, но, по мнению подписчиков, получилось весьма недурно. В своем аккаунте в Инстаграм Карпина выложила только припев, из которого можно понять, что речь в песне идет о любви.

Новоявленная певица просит своих поклонников прослушать песню полностью и высказать свое мнение о ней.

"Жду в продаже билет на твой сольный концерт, куплю в первом ряду", "Нормалек", "С дебютом Вас, мадам Карпина", "Стильно", "Круто, "Классная композиция", - поделились мнением подписчики Дарьи.

Выпуском композиции был удивлен и супруг исполнительницы, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

"Ух ты! Моя-то Даша Карпина и на iTunes уже пролезла", - не смог сдержать эмоций наставник желто-синих.

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