Супруга главного тренера ФК "Ростов" хочет стать певицей

Дарья Карпина. Фото: соц. сети

Супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина давно хочет стать певицей, а сейчас сделала первый шаг в этом направлении. Чтобы приблизиться к сокровенной цели, она полетела в столицу, где показала свои таланты на профессиональной студии. Об этом Карпина рассказала в социальных сетях, опубликовав пост с фотографией.

Несколько раз она признавался на своей странице, что усердно занимается вокалом. Теперь-то выяснилось, для чего были эти уроки. Молодая мама хотела подтянуть свой голос, сделать его более выразительным. Можно догадаться, что ей приходилось нелегко, ведь двое детей дома никогда не дают скучать. Совсем недавно младшей дочке исполнился год, а старшая уже ходит и учится говорить. Все внимание Дарьи уходит малышкам.

Однако Карпина все же нашла возможность для того, чтобы поехать в Москву в профессиональную студию. Там она записал свою первую песню.

- Очень плодотворно поработали, а еще перелет и ранний подъем. Даже нет сил держать телефон, - написала Дарья.

Подписчики девушки засыпали ее вопросом: "Когда же можно будет послушать песню?". Молодая мама ответила, что сингл выйдет уже в ближайшее время.

Напомним, главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин женился в третий раз в 2017 году. Его избранницей стала молодая Дарья Гордеева, с которой он был знаком много лет. Долгие годы он дружил с ее мамой. Об этом рассказывала Дарья в различных интервью. Вскоре у них родились две замечательные девочки. Младшей совсем недавно исполнился один год.