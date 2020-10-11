Пациента с инсультом помогли вовремя доставить в больницу инспекторы ДПС

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли доктору вовремя доставить в больницу пациента с инсультом. Фото: ГИБДД по РО

В донском регионе автоинспекторы в очередной раз помогли медикам спасти жизнь пациента.

Инцидент произошел на трассе в Ростовской области еще 9 октября около полудня. Сотрудники ДПС при патрулировании на автодороге «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» заметили автомобиль ВАЗ-21014, ехавший позади них и подающий световые сигналы. Инспекторы остановили патрульный автомобиль на обочине, к ним из отечественного авто вышла женщина и сообщила, что она врач, а в машине у нее пациент, предположительно, с инсультом.

Ее вызвали родственники больного, а его срочно нужно доставить в больницу. Ожидать скорую времени попросту не было и было принято решение доставить пациента в медицинское учреждение самостоятельно. Женщина очень боялась не успеть его довезти и попросила полицейских о помощи.

- Лейтенанты полиции Александр Крашаков и Алексей Черепанов включили спецсигналы и сопроводили автомобиль в ЦРБ Цимлянского района. Благодаря действиям инспекторов ДПС мужчине была оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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