"Выбрала Басту потому, что брат был его фанатом": 18-летняя ростовчанка поразила судей на шоу "Голос"

18-летняя Александра Болдарева. Фото: Шоу "Голос"

На очередном выпуске популярного шоу "Голос" судьям пришлось побороться за участницу из Ростова-на-Дону. Александра Болдарева исполнила песню Леди Гаги и Брэдли Купера "Shallow" на английском языке.

Но как только девушка из южной столицы взяла микрофон и начала петь, то к ней сразу повернулась Полина Гагирина. Неудивительно, ведь, как она позже призналась, песня, которую исполняла ростовчанка, - ее любимая. Далее был - Валерий Сюткин.

Следующим к конкурсантке повернулся ее земляк Василий Вакуленко. Он стал пританцовывать, улыбаться и одобрительно кивать под ритм песни.

Песня подошла к концу. Стулья жюри повернулись к сцене. И все увидели красивую девушку с длинными волосами в белом костюме. Александра станцевала под восхищенные аплодисменты, поздоровалась и рассказала, где родилась словами из песни Басты: "Это Ростов, здесь начинается Юг".

- Я повернулся, чтобы полюбоваться, посмотреть на вас, как вы поете. Супер исполнение, супер красавица, - отметил Вакуленко.

Фото: соц. сети Александра Болдарева

Общаясь со своим земляком, девушка призналась, что в донской столице училась в джазовой школе, а после переехала в Москву, где поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В итоге Александру позвали в свою команду трое. Девушка поблагодарила всех и выбрала Вакуленко, с чем его и поздравили "коллеги по цеху".

В общении с корреспондентом "Комсомольская правда-Ростов" Александра объяснила свой выбор. По ее словам, с самого детства девушку восхищал творческий путь ростовского музыканта.

- Я считаю Василия Михайловича профессионалом своего дела. Он, как лидер объединения, может поделиться своим опытом. И так получилось, что я самого раннего детства слышала его песни, потому что мой брат был его фанатом, - поделилась Александра.

На Шоу девушку поддерживали родственники. Фото: Александра Болдарева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Может, это любовь?»: Юлия Ефимова взбудоражила поклонников фотографией с красивым мужчиной в обнимку

Фолловеры гадают, кто рядом с ней, - друг или жених (подробнее)