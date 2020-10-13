Полуголая женщина в центре Ростова-на-Дону рассердила местную жительницу

Не понравился то ли задумчивый вид изображенной девушки, то ли ее через чур откровенная одежда? Фото: соц. сети.

Красоту создаем мы сами. К такому выводу пришла ростовская художница и решила подарить городу свою картину. Причем не вывесить художественное полотно где-то на всеобщее обозрение, а придать обшарпанной стене одного из зданий в центре донской столицы новую жизнь.

Однако нашлись и противники прекрасного. Видимо, кому-то не понравился то ли задумчивый вид изображенной девушки, то ли ее через чур откровенная одежда. И, как результат, кто-то просто залил уличный шедевр черной краской.

Фото безобразия появились в социальных сетях. А диванные аналитики сразу же увидели в этом руку местных коммунальщиков: "Мол, сами толком сделать что-то путное не смогли, а тут лишь бы испортить".

Противница прекрасного целенаправленно закрасила только картину. Фото: соц. сети

Однако в администрации Ростова-на-Дону корреспонденту "Комсомолки" сообщили, что городские службы не имеют к этому никакого отношения.

- Все дело в том, что работы Железняк пользуются большой популярностью у людей, и мы относимся к этому с пониманием, - озвучили чиновники.

В итоге художница решили провести собственное расследование, призвав свидетелей культурного беспредела. Выяснилось, шила в мешке не утаишь.

- По словам очевидцев, это была женщина средних лет в странной одежде, - рассказала "КП" Лидия Железняк. - Она вела себя беспокойно, днем пришла на место, размешала краску и сделала свое дело. Даже с какой-то заботой, чтобы каждый мазок кисти был уничтожен.

В результате была облита не вся стена, а именно рисунок. Правда, нарисованная ростовчанка теперь уже снова на прежнем месте.

- Как только я узнала, что рисунок уничтожен, то сразу пришла на место и отмыла черную краску, - сообщила художница.

Картина художницы Лиды Железняк. Фото: соц. сети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Цыганское барокко нравится не всем!»: Ростовский художник, сделавший из подъезда картинную галерею, пожаловался на вандалов

Ростовский художник Константин Николаев стал известен на весь мир своей любовью к искусству. Вот уже больше 17 лет мужчина из чувства прекрасного, пытается приучить к нему и своих соседей. Все бы ничего, однако, вопреки ожиданиям, некоторые против жить в музее и предпочитают красивым пейзажам, вензелям и лепнине разрисованные стены и засохшие газоны (подробности)