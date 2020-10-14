Ограничения из-за коронавируса вернули в еще одном городе Ростовской области

Теперь ограничения будут действовать в четырех городах Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге снова ввели ограничения из-за коронавируса. Об этом глава администрации города Андрей Лисицкий рассказал на своей странице в соцсетях.

По словам градоначальника, запретят городские спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Ночные клубы и дискотеки временно приостановят работу. Предприятиям общественного питания разрешат работу только до 22:00.

— Усиленный контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер будет осуществляться в образовательных, медицинских организациях, учреждениях культуры, — говорится в сообщении чиновника.

Ранее ограничения начали действовать в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске. В Ростове и Новочеркасске запретили массовые культурные и спортивные мероприятия. Ночные клубы приостановили работу. В Волгодонске кроме этих ограничений закрыли еще и аттракционы.

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