Устроили самосуд: в Ростове толпой набросились на водителя, сбившего 20-летнюю девушку

Успокоить налетчиков удалось только двум нарядам ППС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятничная зарисовка: вечерний Ростов-на-Дону, полицейские мигалки и массовая потасовка в самом центре города. Казалось бы, что может спровоцировать такой беспорядок? Выяснилось, что это была попытка устроить самосуд. Все, как в старые добрые средневековые времена.

Изначально сообщения о драке стали появляться в социальных сетях. Люди говорили, что в центре города неизвестные устроили потасовку после того, как водитель иномарки сбил человека.

В региональном ГИБДД подтвердили, что произошло ДТП. По официальной информации, примерно в 21:00 в районе дома номер 91 на Ворошиловском проспекте водитель за рулем «Рено Логан» наехал на 20-летнюю девушку. Удар был такой силы, что ее откинуло на несколько метров, она упала на асфальт. Водитель выбежали из машины, на место вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи забрали пострадавшую в больницу. У нее диагностировали травмы различной степени тяжести.

Вскоре на место происшествия прибыли и инспекторы ГИБДД. Они принялись фиксировать все случившееся: опрашивать водителя, очевидцев, устанавливать детали инцидента.

В этот момент начали происходить события, больше похожие на сцены криминального боевика. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, подъехал автомобиль с номерами не нашего региона, из машины вышли несколько человек и стали избивать водителя, который сбил девушку. Дорожные патрульные пытались успокоить их, но, как в фильме, мстители оказались неуловимыми.

Разобравшись с водителем, который уже окончательно осознал вину после ударов, молодчики переключились на прохожих, осмелившихся сделать им замечание. Люди требовали прекратить безумие, за что и поплатились.

Успокоить всех смогли только два наряда полиции, быстро подоспевшие на место по вызову коллег из ГИБДД.

- Все участники драки опрошены. Сейчас проводится проверка, - уточнили в правоохранительном ведомстве.

В городских пабликах добавили, что полицейские задержали не менее трех человек. Сам водитель и два пострадавших из числа случайных прохожих написали на них заявления в полицию.

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