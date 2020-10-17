Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 октября 2020 года: количество зараженных превысило 26 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 285 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 17 октября прирост за сутки - 285 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 26 021 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 285 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 140 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 633 дончан. Выздороветь удалось 20 786 заболевших. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 619,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Среди новых заболевших 24,6 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,7 % - от 46 до 65 лет, 26,3 % - от 66 до 79 лет, 5,6 % - старше 80 лет, 2,8 % - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В стационарах содержатся 2 060 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины, 58, 71, 74 и 75 лет, и трое мужчин – 63, 73 и 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 14 204 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 85,65 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 99,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 722 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 808,1 тысячи исследований.

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