Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 октября 2020: скончалось рекордное количество зараженных

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 октября 2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 октября 2020: на территории донского региона врачи выявили еще 288 случаев заражения опасной инфекцией. Всего заболели уже 26596 человек. По данным регионального правительства, за последние сутки выздоровели 112 пациентов, а всего – 21160.

На данный момент лечение в стационарах получают 2083 человека. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 139 пациентов. За минувшие 24 часа от коронавируса скончалось рекордное число инфицированных – 18 жителей Дона. Среди умерших есть как молодые, так и пожилые люди. Это семь женщин в возрасте от 29 до 82 лет и одиннадцать мужчин – от 52 до 80 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период пандемии жертвами ковида стали 653 человека. На сегодня под медицинским наблюдением находятся 14627 жителя. Всего врачи обследовали более 100 тысяч.

Важно сказать, что среди новых зараженных большинство – это люди среднего возраста. На втором месте идет молодежь. Меньше всего случаев зафиксированы среди детей и пенсионеров старше 80 лет.

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