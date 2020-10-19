Коронавирус в Ростовской области, новости на 19 октября 2020: скончались еще 11 зараженных

Коронавирус в Ростовской области новости на 19 октября 2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростовской области новости на 19 октября 2020: за последние сутки на территории донского региона выявили еще 26885 случаев заражения опасной инфекцией. По данным регионального правительства, заболели уже 26885 человек. За последние сутки выздоровели 34 пациента, а всего - 21194.

На данный момент лечение в стационарах проходят 2133 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 140 человек. Их подключили к аппаратам ИВЛ.

За минувшие 24 часа в результате заражения скончались еще 11 человек. Среди них шесть женщин - от 71 до 89 лет, а также пятеро мужчин - от 42 до 76 лет. У всех выявили хронические заболевания. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса в области стали 664 человека.

Под медицинским наблюдением находятся 14865 человек. Всего врачи обследовали 101,2 тысячи человек.

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