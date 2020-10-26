Проливной дождь, сильный ветер и теплый воздух: какая погода ждет ростовчан на этой неделе

В воскресенье ростовчан настигнет настоящий ливень. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Ростове-на-Дону, как и во всей области, продолжает меняться. Все больше чувствуется осень, с которой приходит и похолодание. Сегодня донские синоптики дают прогноз на предстоящую неделю. По данным специалистов, в течение нескольких дней будет идти дождь, который ближе к выходным усилиться и превратиться в настоящий ливень. Кроме того, значительно усилиться ветер. Однако сильное южное солнце все еще продолжит нагревать воздух до комфортных показателей.

Во вторник, 27 октября, столбики термометров покажут 15 градусов тепла днем и девять градсов ночью. Осадков не ожидается. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Небо будет ясным, безоблачным.

В среду, 28 октября, погода резко ухудшиться. Ожидается пасмурный день, но с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер сохранит свою силу - до 14 метров в секунду. Температура воздуха немного подрастет до 16 градусов тепла.

Подобная погода сохранится с четверга по субботу. Будет идти дождь, однако средняя температура воздуха подрастет. К выходным потеплеет до 18 градусов тепла в светлое время суток и до плюс 12 - ночью. Ветер утихнет.

Под конец этой недели - в воскресенье, 1 ноября, погода ухудшится. По данным синоптиков, пойдет сильный дождь. Выпадет более 10 миллиметров осадков. Всем ростовчанам советуем взять с собой зонтик, если на выходных есть планы выйти на улицу. Так или иначе, а теплые дни продолжаются на Дону. Теплая осень - привычное для жителей Ростовской области.

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